Yaşlılara Yeni Umut Kapısı: Huzurevi Temel Atma Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumun köklerinin büyüklerine gösterdiği hürmetle güçleneceğini söyledi.

Bakan Göktaş, Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Fatma- Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Temel Atma Törenine katıldı. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, "Biz biliyoruz ki bir toplumun kökleri, büyüklerine gösterdiği hürmetle güçlenir. Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil, geleceğin de ışığıdır. Onların duaları bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu anlayışla yaşlılarımızın hem fiziksel hem ruhsal hem de üretken bir yaşam sürmeleri için hizmetlerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımıza sadece bakım hizmeti sunmuyoruz, onların hayata, üretime ve topluma yeniden katılabildikleri yaşam merkezleri de kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, yaşlılarımızın hayatına dokunan her projede şefkati, saygıyı ve refahı esas alıyoruz" dedi.

"Bugün temellerini attığımız bu merkezle de yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimlerini artırıyoruz"

Ulusal Vefa Programı kapsamında 81 ilde yaşlıların kendi evlerinde desteklendiği belirten Bakan Göktaş, Kayseri'de bin 640 yaşlıya doğrudan evlerinde hizmet verildiğini söyledi. Kentteki huzurevi sayısının 3'e çıktığını belirten Göktaş, "Yaşlıların aileleri ve yakın çevreleri ile yaşamlarını sürdürebilecekleri bütüncül bir yaşam alanını önemsiyoruz. Ulusal Vefa Programı ile 81 ilimizde yaşlılarımızı kendi evlerinde destekliyoruz. Bu kapsamda Kayseri'de bin 640 yaşlımıza doğrudan evlerinde destek oluyoruz. Öte yandan, evde bakım yardımı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ailelerinin yanında bakımına destek oluyoruz. Bu kapsamda Kayseri'de 7 bin 225 ailemiz bu hizmetimizden faydalanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de 467 kamu ve huzurevimizde 29 bin 571 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizden faydalanıyor. Kayseri'de 2 tane huzurevimiz var. İnşallah Develi'deki bu huzurevimizle Kayseri'ye kazandırdığımız huzurevi sayısı 3 olacak. Bugün temellerini attığımız bu merkezle de yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimlerini artırıyoruz. Böylece, onların yaşam kalitesini yükseltecek yeni bir dönemi de başlatıyoruz. Bu merkez, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen güçlü sosyal devlet anlayışının yereldeki bir yansımasıdır. Kayseri'de yeni bir umut kapısı olacağına yürekten inanıyorum. Bizler, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu gerçek kılarken yaşlılarımızın aktif ve üretken yaşam sürmelerine, toplumsal yapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ