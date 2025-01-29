Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı sıkça anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

YAŞLI KADINDAN UYARI

Ziyaret sırasında yanına gelen yaşlı bir kadın, İmamoğlu'nun elini tutarak ona "Dikkatli konuş, içeriye atılma" şeklinde uyarıda bulundu.

GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Yaşlı kadının samimi sözlerine gülümseyerek karşılık veren İmamoğlu, "Tamam, tamam annecim, atılmam" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından da dikkatle takip edildi.