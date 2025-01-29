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Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma

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Son dönemde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yüksek sesle dillendirilmeye başlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir olay yaşadı. Yanına yaklaşan yaşlı bir kadın İmamoğlu'nun elini tutarak "Dikkatli konuş içeriye atılma" diye uyardı. Yaşlı kadının sözlerine gülerek karşılık veren İmamoğlu ise "Tamam, tamam annecim atılmam" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı sıkça anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

YAŞLI KADINDAN UYARI

Ziyaret sırasında yanına gelen yaşlı bir kadın, İmamoğlu'nun elini tutarak ona "Dikkatli konuş, içeriye atılma" şeklinde uyarıda bulundu.

GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Yaşlı kadının samimi sözlerine gülümseyerek karşılık veren İmamoğlu, "Tamam, tamam annecim, atılmam" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından da dikkatle takip edildi.

Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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