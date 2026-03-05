Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı