Yasak Av Yapan Kişiye İdari Para Cezası

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yasak olmasına rağmen tuzak kurarak şahin ve doğan türü kuş avlamaya çalışan bir kişiye 11 bin 890 TL idari para cezası kesildi.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yasak olmasına karşın tuzak kurarak şahin ve doğan türü kuş avlamaya çalışan kişiye, 11 bin 890 TL idari para cezası kesildi.

Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihangir köyü sınırlarındaki Sütey yaylasında devriye görevi yaparken, bir kişinin tuzak kurarak, yasak olmasına karşın şahin ve doğan türü kuşları avlarken yakaladı. Avda kullandığı malzemelere el konan kişiye, 'Av Koruma Şefliği' tarafından 11 bin 890 TL idari para cezası kesildi.