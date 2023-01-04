Yargıtay, üye sayılarını açıkladı! Zirvedeki parti en yakın rakibine 10 milyon fark attı

Yargıtay, en son geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanan siyasi partilerin üye sayısını güncelledi. Bu verilere göre AK Parti 11 milyon 241 bin 230 üyeyle açık ara diğer partilere fark attı. AK Parti'yi 1 milyon 369 bin 430 ile CHP, 617 bin 513 ile İYİ Parti, 480 bin 584 ile de MHP takip etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayısını açıkladı. Son olarak 12 Mayıs 2022 tarihinde üye sayılarını kamuoyuna duyuran Yargıtay, bundan sonra her yıl ocak ayının ilk haftasında sayıların yayınlanacağını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFİ TUTMADI

Yargıtay'ın verilerine göre AK Parti 2022 yılında üye sayısını 201 bin 91 kişi artırarak toplam 11 milyon 241 bin 230 üyeye ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman çağrısını yaptığı 15 milyon üye hedefine henüz ulaşılamadı.

MHP'DE ÜYE SAYISI AZALDI

Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise AK Parti'nin tersine üye sayısında azalma oldu. MHP'nin 480 bin 584 olan üye sayısı 16 bin 492 azalarak 464 bin 92 kişiye geriledi.

CHP'DE SAYI ARTTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı , Mayıs ayından beri 30 bin 280 artarak 1 milyon 369 bin 430 üyeye ulaştı.

İYİ PARTİ YARIM MİLYONU GEÇTİ

7 ay önce yayınlanan verilerde 568 bin 918 üyeye sahip olan İYİ Parti 600 bin barajını geçti. Üye sayısını 48 bin 595 kişi artıran İYİ Parti toplam 617 bin 513 üyeye erişti.

HDP YÜKSELİŞTE

Öte yandan kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan HDP üye sayısını 45 bin 302'ye çıkardı.

Diğer partilerin oy oranları şöyle: