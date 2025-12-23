Haberler

Yargıtay Başsavcılığı, Sinan Ateş Cinayeti Davasında Verilen Kararların Onanmasını Talep Etti

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını istedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların hükümlerinin hukuka uygun olduğu belirtildi. Ayrıca, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan verilen hapis cezalarının da yerinde olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, davada verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını talep etti.

Sinan Ateş'i tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar Eray Özyağcı, Suat Kurt ve Vedat Balkaya ile azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Doğukan Çep ile Tolgahan Demirbaş hakkındaki hükümlerin hukuka uygun olduğu tebliğnamede belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel ve Murat Can Çolak hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan verilen hapis cezalarının da yerinde olduğunu değerlendirdi ve bu hükümlerin esastan reddi ile onanmasını istedi. Tamamlanan tebliğnamede, bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarına yönelik temyiz itirazlarının da değerlendirildiği belirtilirken, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı aktarıldı. Bu çerçevede, beraat hükümlerinin de onanması talep edildi.

Başsavcılık, sanık müdafileri ile katılan vekillerinin ileri sürdüğü delil değerlendirmesi, suç vasfı, eksik inceleme ve usule aykırılık iddialarını yerinde görmedi ve yerel mahkeme kararlarının dosya kapsamına, delillere ve hukuka uygun olduğunu ifade etti.

Mahkûmiyet kararının ardından avukatlar dosyaya itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemesini tamamladı. Tebliğnamede itirazların esastan reddi ile hükümlerin onanması talep edildi.

Davayla ilgili son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
