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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kerkez mesajında "Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de bir mesaj yayımladı.

Kerkez mesajında şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, aynı zamanda adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu modern bir devletin temellerini atmıştır.

"ÖZLEM VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir. 86 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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