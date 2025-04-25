Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Yargı Zirvesi'nde Temaslarda Bulundu

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) Yargı Zirvesi'ne katılarak çeşitli ülkelerin yargı temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Yargı Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ve İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile ikili temaslar gerçekleştiren Kerkez, görüşmelerde ülkeler arası yargı iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu. Taraflar, adaletin evrensel bir değer olduğu vurgusuyla, yargı alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu. İkili temaslarda, karşılıklı ziyaretlerin ve yargı alanındaki deneyim paylaşımının artırılmasına yönelik kararlılık dile getirildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Kerkez, ayrıca Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen üst düzey yargı temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde, yargı sistemleri arasında bilgi paylaşımının önemi vurgulanırken, bölgesel ve küresel düzeyde adli iş birliğini güçlendirmeye yönelik yapıcı mesajlar verildi. Başkan Kerkez'e ziyaretinde Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural eşlik etti. Toplantının, Türkiye'nin yargı diplomasisi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, uluslararası alanda yargı iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor