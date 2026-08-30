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Yargıtay Başkanı'ndan 30 Ağustos Mesajı

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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlayarak, zaferin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu ve bu mirası hukuk devleti ilkesiyle gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu vurguladı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz" dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kerkez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gelecek nesillere aktarma sorumluluğunda olduklarını belirterek, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer; milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biridir. Bu büyük mirası, hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü temelinde gelecek nesillere taşımak ortak sorumluluğumuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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