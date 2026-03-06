Haberler

Yargıtay Başkanı Kerkez: "Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Yargıtay Başkanı Kerkez: 'Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'ın 158. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Yargıtay'ın geçmişi, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi konusundaki önemi vurgulandı ve tüm personele teşekkür edildi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, " Yargıtay'ımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımızı, üyelerimizi, tetkik hakimlerimizi, savcılarımızı ve personelimizi minnet ve şükranla anıyor; görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm mensuplarımıza başarılar diliyorum. Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Yargıtay Başkanı Kerkez, Yargıtay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı. Kerkez mesajında, "Köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurumsal geleneğe sahip olan Yargıtay'ımızın kuruluşunun 158. yıl dönümünü gurur ve onurla idrak ediyoruz. Hukuk devletinin en önemli teminatlarından biri olan Yargıtay, adaletin tecellisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve içtihat birliğinin sağlanması görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmektedir. Asırlara yayılan bu köklü birikim, milletimizin adalet duygusunu güçlendiren en önemli dayanaklardan biri olmuştur. Yargıtay, geçmişten aldığı tecrübe ve birikimi günümüzün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hukuk düzenimizin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın adaletin gecikmeden devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Kerkez, "Bağımsız ve tarafsız yargının en güçlü teminatlarından biri olan Yargıtay'ımız, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecellisi için özveriyle çalışmayı sürdürecektir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle; Yargıtay'ımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımızı, üyelerimizi, tetkik hakimlerimizi, savcılarımızı ve personelimizi minnet ve şükranla anıyor; görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm mensuplarımıza başarılar diliyorum. Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız

Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması 'hukuken yasal'

Avrupa devinin İran'a vurması an meselesi: Hukuken mümkün
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Sürücüleri kara kara düşündürecek haber! Tarihi seviyeyi gördü
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı