Yargıtay Başkanı Kerkez: 'Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun'

Yargıtay Başkanı Kerkez, Yargıtay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı. Kerkez mesajında, "Köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurumsal geleneğe sahip olan Yargıtay'ımızın kuruluşunun 158. yıl dönümünü gurur ve onurla idrak ediyoruz. Hukuk devletinin en önemli teminatlarından biri olan Yargıtay, adaletin tecellisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve içtihat birliğinin sağlanması görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmektedir. Asırlara yayılan bu köklü birikim, milletimizin adalet duygusunu güçlendiren en önemli dayanaklardan biri olmuştur. Yargıtay, geçmişten aldığı tecrübe ve birikimi günümüzün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hukuk düzenimizin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın adaletin gecikmeden devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Kerkez, "Bağımsız ve tarafsız yargının en güçlü teminatlarından biri olan Yargıtay'ımız, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecellisi için özveriyle çalışmayı sürdürecektir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle; Yargıtay'ımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm başkanlarımızı, üyelerimizi, tetkik hakimlerimizi, savcılarımızı ve personelimizi minnet ve şükranla anıyor; görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm mensuplarımıza başarılar diliyorum. Yargıtay'ımızın 158. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı