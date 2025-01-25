Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt

Hafta başında Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR"

Tutuklanan Ümit Özdağ ile ilgili HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na partililerle buluşmasında soru soruldu. "Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu çok konuşulacak bir yanıt verdi. "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Yapıcıoğlu'nun sözleri partililer tarafından alkışlandı.

"ALLAH BU MİLLETİ ÜMİT ÖZDAĞ'IN ŞERRİNDEN KORUSUN"

"Allah bu milleti Ümit Özdağ'ın şerrinden korusun" diyen Yapıcıoğlu'nun sözlerinin ardından salonda yoğun alkışlarla beraber "tekbir" sesleri yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oluşturulan Kayseri dosyası kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklandı. Kararda, Özdağ ve Zafer Partili isimler, Kayseri'de geçen yıl yaşanan mültecilerin hedef alındığı olaylardan sorumlu tutuldu.