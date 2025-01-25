Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Otel sahibi, itfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Özdağ'ın tutuklanmasını su testisinin su yolunda kırılması olarak yorumlayan Yapıcıoğlu, "Allah bu milleti Ümit Özdağ'ın şerrinden korusun" dedi. Yapıcıoğlu'nun sözlerine partililer "tekbir" getirerek destek verdi.

Hafta başında Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR"

Tutuklanan Ümit Özdağ ile ilgili HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na partililerle buluşmasında soru soruldu. "Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Yapıcıoğlu çok konuşulacak bir yanıt verdi. "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Yapıcıoğlu'nun sözleri partililer tarafından alkışlandı.

"ALLAH BU MİLLETİ ÜMİT ÖZDAĞ'IN ŞERRİNDEN KORUSUN"

"Allah bu milleti Ümit Özdağ'ın şerrinden korusun" diyen Yapıcıoğlu'nun sözlerinin ardından salonda yoğun alkışlarla beraber "tekbir" sesleri yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oluşturulan Kayseri dosyası kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklandı. Kararda, Özdağ ve Zafer Partili isimler, Kayseri'de geçen yıl yaşanan mültecilerin hedef alındığı olaylardan sorumlu tutuldu.

Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
img

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
img

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.