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Yalova Valisi Usta’dan Muhtarlar Günü mesajı

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Yalova Valisi Usta’dan Muhtarlar Günü mesajı
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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir bağ kurduğunu belirtti.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir bağ kurduğunu belirtti.

Usta, mesajında muhtarlığın demokrasinin yereldeki en güçlü ve köklü temsil makamlarından biri olduğunu ifade etti.

Muhtarların mahalle ve köylerde kamu hizmetlerinin vatandaşlara en doğru şekilde ulaştırılmasına katkı sunduğunu vurgulayan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarları "devletin mahalledeki eli, gözü, kulağı ve sesi" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Vali Usta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en yakından bilen, mahalle ve köylerimizin sorunlarını ilgili kurumlara taşıyan muhtarlarımız, aynı zamanda devletimizin şefkatli ve kapsayıcı yüzünün vatandaşlarımıza ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Yalova'mızın her mahallesinde ve köyünde, hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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