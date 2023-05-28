Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yalova'da Usulsüz Oy Kullanıldığı Tespit Edildi

Yalova'da Usulsüz Oy Kullanıldığı Tespit Edildi

Politika Haberleri

Yalova’da Yeşil Sol Parti’nin sandık görevlisi dışarıdan getirilen oy zarflarının sandığa atıldığını tespit etti. Usulsüz kullanılan oyların geçersiz sayılması için tutanak tutuldu.

Yalova'da Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlisi dışarıdan getirilen oy zarflarının sandığa atıldığını tespit etti. Usulsüz kullanılan oyların geçersiz sayılması için tutanak tutuldu.

Yalova Çınarcık'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlisi dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığını tespit etti. Usulsüz oy kullanan kişinin bilgilerini içeren bir tutanak tutularak sandığa yapılan müdahale kayıt altına alındı.

Kaynak: ANKA / Politika

Yeşil Sol Parti Yalova Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title