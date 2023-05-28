Yalova'da Usulsüz Oy Kullanıldığı Tespit Edildi

Yalova’da Yeşil Sol Parti’nin sandık görevlisi dışarıdan getirilen oy zarflarının sandığa atıldığını tespit etti. Usulsüz kullanılan oyların geçersiz sayılması için tutanak tutuldu.

Yalova'da Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlisi dışarıdan getirilen oy zarflarının sandığa atıldığını tespit etti. Usulsüz kullanılan oyların geçersiz sayılması için tutanak tutuldu.

Yalova Çınarcık'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlisi dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığını tespit etti. Usulsüz oy kullanan kişinin bilgilerini içeren bir tutanak tutularak sandığa yapılan müdahale kayıt altına alındı.