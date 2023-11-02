Yalova'da 80 Kilo Esrar Ele Geçirildi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir. Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum" dedi.