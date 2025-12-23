Yalova Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kendi bünyesindeki üst düzey bir isim hakkında yargı yoluna gitti. Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, kamu zararı ve ihale usulsüzlüğü iddialarıyla Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

KAMU ZARARI VE İHALE USULSÜZLÜĞÜ SUÇLAMASI

Yalova Belediyesi tarafından yapılan başvuruda, bazı belediye işlemlerinde kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapıldığı iddia edildi. Belediye, söz konusu işlemlerin kamu zararına yol açtığını savunarak sorumlular hakkında dava açtı.

DAVA YALOVA ADLİYESİNDE GÖRÜLÜYOR

Açılan dava Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılırken, dosyada yer alan belge ve delillerin incelenmesine karar verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, iddiaların netleştirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. İhale süreçleri ve belediye harcamalarına ilişkin belgelerin detaylı şekilde raporlanması bekleniyor.

BELEDİYE ŞİKAYETÇİ KONUMUNDA

Yalova Belediyesi, davada şikâyetçi sıfatıyla yer alıyor. Belediye yönetimi, kamu kaynaklarının şeffaf, hesap verebilir ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.