Yalova Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, belediyede kamu zararı oluşturulduğu ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan dahil 10 kişi hakkında yargı yoluna başvurdu. İddiaların netleştirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmedildi.
KAMU ZARARI VE İHALE USULSÜZLÜĞÜ SUÇLAMASI
Yalova Belediyesi tarafından yapılan başvuruda, bazı belediye işlemlerinde kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapıldığı iddia edildi. Belediye, söz konusu işlemlerin kamu zararına yol açtığını savunarak sorumlular hakkında dava açtı.
DAVA YALOVA ADLİYESİNDE GÖRÜLÜYOR
Açılan dava Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılırken, dosyada yer alan belge ve delillerin incelenmesine karar verildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR
Mahkeme heyeti, iddiaların netleştirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. İhale süreçleri ve belediye harcamalarına ilişkin belgelerin detaylı şekilde raporlanması bekleniyor.
BELEDİYE ŞİKAYETÇİ KONUMUNDA
Yalova Belediyesi, davada şikâyetçi sıfatıyla yer alıyor. Belediye yönetimi, kamu kaynaklarının şeffaf, hesap verebilir ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.