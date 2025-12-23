Haberler

Yalova Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti

Güncelleme:
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, belediyede kamu zararı oluşturulduğu ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan dahil 10 kişi hakkında yargı yoluna başvurdu. İddiaların netleştirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmedildi.

  • Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan dahil 9 kişi hakkında kamu zararı ve ihale usulsüzlüğü iddialarıyla Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
  • Dava, Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı ve mahkeme, iddiaların netleştirilmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.
  • Yalova Belediyesi, davada şikâyetçi sıfatıyla yer alıyor ve kamu kaynaklarının mevzuata aykırı kullanıldığını iddia ediyor.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kendi bünyesindeki üst düzey bir isim hakkında yargı yoluna gitti. Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, kamu zararı ve ihale usulsüzlüğü iddialarıyla Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

KAMU ZARARI VE İHALE USULSÜZLÜĞÜ SUÇLAMASI

Yalova Belediyesi tarafından yapılan başvuruda, bazı belediye işlemlerinde kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapıldığı iddia edildi. Belediye, söz konusu işlemlerin kamu zararına yol açtığını savunarak sorumlular hakkında dava açtı.

DAVA YALOVA ADLİYESİNDE GÖRÜLÜYOR

Açılan dava Yalova 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılırken, dosyada yer alan belge ve delillerin incelenmesine karar verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, iddiaların netleştirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. İhale süreçleri ve belediye harcamalarına ilişkin belgelerin detaylı şekilde raporlanması bekleniyor.

BELEDİYE ŞİKAYETÇİ KONUMUNDA

Yalova Belediyesi, davada şikâyetçi sıfatıyla yer alıyor. Belediye yönetimi, kamu kaynaklarının şeffaf, hesap verebilir ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Haberler.com
500

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Haber doğruysa bu adamı cb yapalım. Türkiye de sayıları çok kalmadı. Başka çaremiz de kalmadı. En azından emanet ettiğin kişi aklı selim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

yolsuzluk yapmayan bir belediye söyleyin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

