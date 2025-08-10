Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken yapılan son seçim anketinde çarpıcı bir detay yer aldı. 2 bin 320 kadın seçmenle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten yüzde 35,2 ile CHP birinci parti çıkarken onu yüzde 29,1 ile AK Parti takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 6.3 ile MHP yer aldı.

ORC Araştırma, 4-7 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 320 kadın seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 35,2 oldu. AK Parti diyen kadın seçmenlerin oranı ise yüzde 29,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

  • MHP yüzde 6,3
  • DEM yüzde 5,9
  • İYİ Parti yüzde 5,3
  • Zafer Partisi yüzde 5,0
  • YRP yüzde 3,5
  • YMP yüzde 3,1
  • BBP yüzde 2,2
  • A Parti yüzde 1,8
  • Diğer yüzde 2,6

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Hiçbiri. Hepsi Hırsız

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ben hükümetin bir daha ki seçimde değişmesinden yanayım lakin erken seçimi de istemiyorum. Seçimlerden bıktık, siyasetten bıktık artık. Adamlar kazandı 2028 kadar devam etsinler zaten bu şartlar altında kalma şansları az diye düşünüyorum. Geçen sefer emekli ayağına zar zor aldılar bu kez şansları yok. Her gün cinayet, intiharlar almış başını gitmiş, daire kiraları uçmuş, markete girmeye korkar olmuş millet. Ekonomi iyi durumda değil. Ben şahsen hiç bir partiye oy vermeyeceğim ama değişim şart.

Haber YorumlarıSadi:

Pek inandırıcı değil kadınlar akıllıdır heykelden başka icraatı olmayanlara oy bermez

Haber YorumlarıSefs:

İNSANLAR TAKİM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAKTAN VAZGECMEDİKLERİ MÜDDETÇE,HERSEY MÜBAHTIR...

Haber YorumlarıFATMA OZKAN:

Vatandaşlar bu partiler değil başka partilere şans vermeli anahtar parti eski partiler aynı gidiyor

