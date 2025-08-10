Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken yapılan son seçim anketinde çarpıcı bir detay yer aldı. 2 bin 320 kadın seçmenle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten yüzde 35,2 ile CHP birinci parti çıkarken onu yüzde 29,1 ile AK Parti takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 6.3 ile MHP yer aldı.
ORC Araştırma, 4-7 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 320 kadın seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 35,2 oldu. AK Parti diyen kadın seçmenlerin oranı ise yüzde 29,1 oldu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
- MHP yüzde 6,3
- DEM yüzde 5,9
- İYİ Parti yüzde 5,3
- Zafer Partisi yüzde 5,0
- YRP yüzde 3,5
- YMP yüzde 3,1
- BBP yüzde 2,2
- A Parti yüzde 1,8
- Diğer yüzde 2,6