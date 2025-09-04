Haberler

Yabancıların Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yabancıların Hakları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ile avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kurumlar arası ortak değerler ve beklentiler doğrultusunda hazırlanan protokol; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından imzalandı. İmza törenine, TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da katılım sağladı. Protokol ile yabancılar hukukuna ilişkin uygulamalarda yeknesaklığın oluşturulması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - ANKARA

