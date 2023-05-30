Xi Jinping, Çin'in eğitimde lider ülke olma hedefine vurgu yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, parti yönetiminin çalışma toplantısında, Çin'in eğitimde lider ülke haline gelme çabalarına hız verilmesinin önemini vurguladı. Xi, eğitimde lider bir ülke olmanın sosyalist modernleşme sürecindeki önemli görev ve sorumlulukları omuzlayabilecek birbiri ardına yetenekli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, parti yönetiminin Pazartesi günkü çalışma toplantısında, Çin'i eğitimde lider ülke haline getirme çabalarına hız verilmesinin önemini vurguladı.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro grup çalışmasına başkanlık eden Xi bu amacın, her açıdan büyük bir modern sosyalist ülke inşasına stratejik açıdan öncülük ettiğini, bilim ve teknoloji alanında daha fazla kendi kendine yeterlilik ve güce ulaşılmasında önemli bir destek ve herkes için ortak refahı teşvik etmenin etkili bir yolu olduğunu söyledi.

Xi, Çin ulusunun her anlamda yeniden canlanmasını teşvik etmek için eğitim sektöründe modernleşmenin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Çin'in dünyanın en büyük eğitim sistemini kurduğunu ve eğitimde modernleşme açısından üst orta düzey ülkeler arasına katıldığını belirten Xi, Çin'in 2012 yılına göre 26 sıra yükselerek küresel eğitim endeksinde 23. sırada yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı bu göstergenin, Çin'e özgü sosyalist eğitim yolunun doğruluğunu tam olarak kanıtladığını söyledi.

Xi, Çin'in eğitimde güçlü bir ülke olmasını sağlamak için partinin eğitim konusundaki genel liderliğine bağlı kalmanın ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanma hedefine hizmet etmeyi önemli bir misyon olarak kabul etmenin şart olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, eğitimde lider bir ülke inşa etmenin amacının, sosyalist modernleşme sürecindeki önemli görev ve sorumlulukları omuzlayabilecek birbiri ardına yetenekli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Xi, öğrencilere ideal ve inançlarını güçlendirmeleri, her zaman ÇKP'yi takip ederek rehberliğine sadık kalmaları, kendilerini ülkelerine ve halka hizmet etmeye adamaları yolunda kılavuzluk etmenin önemini vurguladı.