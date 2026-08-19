WSJ: Trump ve Kim sonbaharda görüşebilir

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sonbaharda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini yazdı.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel Çin seyahatine ilişkin bir haber yayımladı. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayanan haberde, Trump'ın danışmanlarıyla ABD Başkanı'nın Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze görüşme ihtimalini danıştığı ifade edildi. Ancak bu görüşmeyle ilgili henüz resmi bir planlama yapılmadığı aktarılan haberde, Trump'ın Kasım ayında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine seyahat edebileceği ifade ediliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump, Kim Jong-un ile yapılacak görüşmeyi diyaloğu yeniden başlatmak ve Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmek için bir fırsat olarak görüyor. Ancak gazete, uzmanların ve bazı ABD'li yetkililerin iki lider arasındaki görüşmelerden önemli bir ilerleme beklemediklerini de bildirdi. Beyaz Saray'dan bir kaynak, Trump ile Kim Jong-un arasındaki görüşmenin uygun bir zamanda gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı