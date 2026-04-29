WSJ: "Trump, İran'a yönelik uzun süreli abluka için hazırlık yapma talimatı verdi"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, yardımcılarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapmaları talimatı verdi.

WSJ gazetesi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı yoğunlaştırma çabaları kapsamında yardımcılarına, İran'a uzun süreli bir abluka uygulanması için hazırlık yapmaları talimatı verdiğini belirtti. Habere göre Trump, pazartesi günü Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan görüşme de dahil olmak üzere son toplantılarda, İran'ın ekonomisini ve petrol ihracatını sıkıştırmaya devam etme ve limanlarına giriş-çıkışları engelleme yönünde karar aldı. Trump'ın bombardımanlara yeniden başlamak veya çatışmadan çekilmek gibi diğer seçeneklerin, ablukanın sürdürülmesinden daha fazla risk taşıdığını değerlendirdiği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı