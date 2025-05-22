Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanına Saldırı: Yaron Lischinsky Hayatını Kaybetti

Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanına Saldırı: Yaron Lischinsky Hayatını Kaybetti
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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yaron Lischinsky'in İsrail-Alman çifte vatandaşlığı olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da bugün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsrail'in Washington Büyükelçiliği çalışanı Yaron Lischinsky'in İsrail-Alman çifte vatandaşlığının olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Alman haber sitesi der Spiegel'in Alman diplomatik çevrelerine dayandırdığı haberinde, Yaron Lischinsky'in İsrail-Alman çifte vatandaşlığının bulunduğu aktarıldı.

İsrail-Alman Derneği'nin gençlik forumunun kurucu üyesiydi

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nde 2022 yılında göreve başlayan 28 yaşındaki Lischinsky, Almanya'nın Nürnberg kentinde büyürken, 16 yaşında İsrail'e göç etti. Lischinsky, merkezi Almanya'da bulunan İsrail-Alman Derneği'nin gençlik forumunun da kurucu üyesiydi.

Chicago nüfusuna kayıtlı 1 şüpheli gözaltına alınmıştı

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith saldırının ardından Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri nüfusuna kayıtlı Elias Rodriguez adlı 30 yaşındaki 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Smith, şüphelinin gözaltındayken "Özgür Filistin" diye bağırdığını söylemişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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