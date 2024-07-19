Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong hayatını kaybetti

Vietnam'da sağlık sorunları nedeniyle görevlerini devreden Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Vietnam devlet televizyonu, ülkenin lideri ve Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşlılık ve hastalığı nedeniyle öğleden sonra bir askeri hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilen Trong'un ulusal düzeyde gerçekleştirilecek cenaze töreniyle ilgili açıklama yapılacağı aktarıldı.

Vietnam Komünist Partisi tarafından dün yapılan açıklamada, Trong'un sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmek için mevcut görevlerini ülkenin Devlet Başkanı To Lam'e geçici olarak devrettiği belirtilmişti. Komünist Parti'nin tek egemen güç olduğu Vietnam'a parti genel sekreteri liderlik ederken, devlet başkanı ikinci yetkili olarak görev yapıyor. 2011 yılından bu yana Vietnam'ın lideri olan Trong'un görev süresi 2026 yılında sona erecekti. - HANOİ