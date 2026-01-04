Venezuela Savunma Bakanı Lopez: "Bugün Venezuela ise, yarın herhangi bir devlet, herhangi bir ülke olabilir"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırı kararının bölge istikrarını tehlikeye attığını aktararak, "Bu, dünya düzeni için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Bugün Venezuela ise, yarın herhangi bir devlet, herhangi bir ülke olabilir" dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeden çıkarması sonrası basın toplantısı düzenledi. Lopez, ABD'ye Maduro ve eşini serbest bırakması çağrısında bulunarak, "Maduro ve First Lady'nin iadesini talep ediyoruz. Bu, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı ve First Lady'ye yönelik bir saldırıdır. Onun ve başkomutanımız olan devlet başkanımızın iadesini talep ediyoruz. Venezuela'nın egemenliğine karşı yapılan her şeye dikkat çekiyoruz" dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görev yapmasını desteklediklerini bildiren Lopez, Venezuela halkının egemenliğini garanti altına almak için ülke genelinde silahlı kuvvetlerin harekete geçirildiğini aktararak, halktan normal yaşantılarına geri dönmelerini istedi.

Maduro'nun güvenlik ekibinin çoğu öldürüldü

Devrik lider Maduro'nun güvenlik ekibinin "büyük bir kısmının" ABD'nin düzenlediği baskında öldürüldüğünü söyleyen Lopez, baskında ABD askerlerinin "güvenlik ekibini, askerleri ve masum sivilleri soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti.

Trump yönetiminin dış politikasına yönelik eleştirilerine devam eden Lopez, "Monroe Doktrini ruhu içinde Latin Amerika ve Karayipler üzerinde uygulamak istedikleri sömürgeci fikirleri reddediyoruz" dedi.

Maduro ve eşi yakalanarak ABD'ye kaçırılmıştı

ABD, dün Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemiş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD ordusu tarafından yakalanarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırılmıştı. ABD saldırısında asker ve sivil olmak üzere en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İki ABD'li yetkili ise Maduro'yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını belirtmişti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Maduro hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti.

Maduro ve eşinin yarın Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - KARAKAS