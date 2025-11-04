Vedat Işıkhan, Katar'da Finlandiya Sosyal Güvenlik Bakanı ile Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Finlandiya Sosyal Güvenlik Bakanı Sanni Grahn-Laasonen ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sanni Grahn-Laasonen ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, ülkelerimiz arasında başta istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğimizi güçlendirmek ve vatandaşlarımıza karşılıklı fayda sağlamak için hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri değerlendirdik" dedi.