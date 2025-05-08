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Vatikan'da Yeni Papa Seçilemedi, Siyah Duman Yükseldi

Vatikan'da Yeni Papa Seçilemedi, Siyah Duman Yükseldi
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Bugün Vatikan'da yapılan ikinci gün oylamasında yeni papa seçilemedi. Bu durum, Sistina Şapeli'nde siyah dumanın yükselmesiyle sonuçlandı. Siyah duman, seçimin başarıyla sonuçlanmadığını gösteriyor ve Katolik dünyasında belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. Yeni papa için umutlar sürerken, oylama süreçlerinin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Vatikan'da bugün yapılan 2. gün oylamasında yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi. - VATİKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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