Vatandaştan belediye başkan adayına tepki: 25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım
2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Konya'da seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır, vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Salonda "Adil dışarı" sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. Bayındır'ın AK Parti'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi. AK Parti heyeti, salondan ayrılmak zorunda kaldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den aday gösterildi.