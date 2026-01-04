Haberler

Vatan Partisi ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini protesto etti

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını ve Maduro'nun alıkonulmasını protesto etti. Partililer, ABD'nin Venezuela'daki hedeflerine ulaşamayacağını savundu.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlediği saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasını protesto etti.

Sarıyer'de bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan partililer, Venezuela halkının yanında olduklarını belirten sloganlar attı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, basın açıklamasında ABD'nin Venezuela'yı teslim alamayacağını söyledi.

Özkan, "Bugün Ukrayna'da ABD yenilmiştir. Filistin'de ABD yenilmiştir. İran'da ABD yenilmiştir. Muhakkaktır ki ABD, Venezuela'da da yenilecektir. Venezuela'da da amaçlarına ulaşamayacaktır. Devletiyle, ordusuyla, halkıyla savaşan bir Venezuela'yı karşılarında bulacaklardır." diye konuştu.

Okan Özkan, Türkiye'nin ABD'nin emperyalizmine ve İsrail'in siyonizmine karşı mücadelesine destek vermek için görev başında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Politika
