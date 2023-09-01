Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığına Serhan Bolluk getirildi
Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine Serhan Bolluk'un getirildiği bildirildi. Önceki dönem başkan Çağdaş Cengiz ise Genel Merkez'de görev alacak.
Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine Serhan Bolluk'un getirildiği bildirildi.
Vatan Partisinden yapılan açıklamaya göre, il başkanlığında Genel Sekreter Özgür Bursalı'nın katılımıyla genişletilmiş İl Yönetim Kurulu toplantısını yapıldı.
Toplantıda önceki dönem Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Çağdaş Cengiz, il başkanlığı görevini Serhan Bolluk'a devretti.
Çağdaş Cengiz'in Vatan Partisi Genel Merkezi'nde görev alacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Etem Geylan - Politika