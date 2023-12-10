Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Ankara'daki diğer belediye başkan adayları da açıklandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Vatan Partisinin bir otelde düzenlenen 12. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kurultayı'nda Ankara'daki belediye başkan adayları açıklandı.

Buna göre, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan Ankara Büyükşehir, Murat Demirbaş Çankaya, Erdem Cömert Keçiören, Can Alkaç Mamak, Mustafa Aynur Yenimahalle ve Perihan Karagöllü Sincan Belediye başkan adayı oldu.

"Biz, Vatan Partililer olarak Filistinliyiz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kurultaydaki konuşmasında, Türkiye'nin, geleceği için çaba göstermesi ve çok çalışması gerektiğini söyledi.

Partisinin 60 yılı aşkın süredir Türkiye için çalıştığını ifade eden Perinçek, "Silivri'den çıkarken 'Kınından çıkmış kılıç gibiyiz.' dedik. 'Türk devrimine karşı karanlık bir çağı temsil eden NATO'nun güdümünde sözde tarikat, sözde cemaatleri temizleyeceğiz.' dedik. FETÖ ile başladı bu olay. FETÖ'nün rolünü devam ettirmek isteyenlere basacak bir zemin bırakmayacağız." diye konuştu.

Dünyanın bütün cephelerde Amerika'ya karşı, hem ekonomik hem de silahlı olarak ayağa kalktığını belirten Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin'de Filistin halkı İsrail siyonizmine, Amerikan emperyalizmine karşı kahramanca mücadele içindedir. Onlar, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de bizim için de mücadele ediyorlar. Hepimiz buradan Filistin'e sesleniyoruz: Biz, Vatan Partililer olarak Filistinliyiz."