Varto'da oy sayımı başladı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken oy sayımı ise başladı.

Varto ilçesinde 100 köy ve 7 mahallede sabah saatlerinde başlayan ve akşam 17: 00'da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. İlçede olumlu bir hava içerisinde sorunsuz bir şekilde oy verme işleminin ardında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.