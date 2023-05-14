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Varto'da oy sayımı başladı

Politika Haberleri

Varto'da oy sayımı başladı Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken oy sayımı ise başladı.

Varto'da oy sayımı başladı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken oy sayımı ise başladı.

Varto ilçesinde 100 köy ve 7 mahallede sabah saatlerinde başlayan ve akşam 17: 00'da tamamlanan oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. İlçede olumlu bir hava içerisinde sorunsuz bir şekilde oy verme işleminin ardında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Politika

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