Varank: Dünyadaki tüm şartlara rağmen yılmadık, yorulmadık

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Dünyadaki tüm şartlara, pandemiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, yangınlara, depremlere rağmen biz yılmadık, yorulmadık. Elimizdeki işleri bitirebilmek, sizlere hizmet edebilmek için gayret gösterdik." dedi.

Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesince Demirtaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra da AK belediyecilikle nice gönül sofrası kuracaklarını söyledi.

Millete hizmetkar olmak için çalıştıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep bunun mücadelesini verdik. Yerel yönetimlerde de bunu yaptık. Merkezi hükümette de bunu yaptık. Elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Elbette eksikliklerimiz olabilir. Elbette geç kaldığımız hususlar olabilir ama emin olun dünyadaki tüm şartlara, pandemiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, yangınlara, depremlere rağmen biz yılmadık, yorulmadık. Elimizdeki işleri bitirebilmek, sizlere hizmet edebilmek için gayret gösterdik."

"O emanete şimdiye kadar hiç hıyanet etmedik"

Varank, kendilerine rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin bulunmadığını dile getirerek, "Onların bir projesi, planı, yatırımı yok. Bir hizmet sevdası yok. dedi.

Onların tek derdinin koltuk, makam kapmak olduğunu savunan Varank, şunları ifade etti:

"Osmangazili hemşehrilerimiz, kimler yatırımdan, üretimden yana, kimler hizmetten yana, kimler de yan gelip yatmaktan yana, bunun takdirini en güzel şekilde vereceklerdir. Onun için siz değerli hemşehrilerimizden pazar günkü seçimde tekrar büyük bir destek bekliyoruz. Tekrar sizlere layık olan hizmetleri sizlerle buluşturmak için sizlerin emanetine talibiz. Biz, inanıyoruz ki o emanete şimdiye kadar hiç hıyanet etmedik. Pazar gününden sonra da hiçbir zaman hıyanet etmeyeceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart'ta seçim bayramını yaşayacaklarını belirtti.

Aktaş, son 5 yılın tüm dünyada çok zorlu geçtiğini dile getirerek, "Hiç mazeret üretmedik, yatırımlara devam ettik. Demirtaş'ta birçok yatırıma imza attık. Ben bu dönemde yine güçlü desteğinizi bekliyorum. Biz, Demirtaş'tan bugüne kadar AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak güzel destekler aldık." diye konuştu.