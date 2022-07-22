Varank: "Şehirlerin neye ihtiyacı varsa o yatırımları inşallah bu şehirler ile buluşturmaya devam edeceğiz" Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüden ayrılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve beraberindeki heyetin fuarı gezmesi ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı... Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüden ayrılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve beraberindeki heyetin fuarı gezmesi ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nda konuştu. (3) AA / Sagip Sezginer - Politika Politika Güncel Haberler

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