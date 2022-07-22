Varank: "Şehirlerin neye ihtiyacı varsa o yatırımları inşallah bu şehirler ile buluşturmaya devam edeceğiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "Şehirlerin neye ihtiyacı varsa o yatırımları inşallah bu şehirler ile buluşturmaya devam edeceğiz"

AA - Sagip Sezginer - Politika
 - Güncelleme:

Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüden ayrılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve beraberindeki heyetin fuarı gezmesi ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüden ayrılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve beraberindeki heyetin fuarı gezmesi ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nda konuştu. (3)

AA / Sagip Sezginer - Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title