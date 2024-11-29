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Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
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DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun belediyeye kayyum olarak atandı.

Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Hazır'ın görevinden "geçici bir tedbir olarak" uzaklaştırıldığı ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum olarak atandığı kaydedildi.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıErol Balık:

seçmenle alamadığı belediyeleri zorla alıyor ses cikarmadikca daha çok sıkıntı cikaracak sevgili başkan

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme121
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Haber YorumlarıAllahın Kulu:

Haberi düzgün verelim. "Bir PKK lı terörist daha saklandığı belediyede ele geçirilip hapse atıldı" diyecektiniz herhalde...

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Ağa da benim paşa da benim, istediğimi alırım.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Sonra da gelip siyaset yapsınlar diyorlar.Diktadan başka nedir bu

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıJokerAllame:

ellerinde sihirli değnek ne isterlerse o oluyor :)

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Vardir devletin bir bildiği hepsi paralari daga ppk ya gönderiyor korkusundan aslinda devlet onlara iyilik yapıyor anlarlarsa tabii

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıFurkan inci:

istanbul ve ankarayada kayyum istiyoruz şart oldu

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Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Bu yorumu yapan ya CHP'li ya da DEM. Teröristlere gıkınız çıkmaz. Yok seçimle alamadığı yeri kayyumla alıyormuş.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıTuran KURT:

Ne zamandan beri devleti bölmenin adı demokrasi oldu. Hükümetin yaptıklarını takdir etmem lakin TEK DOĞRU YAPTIĞI İŞ HAİNLERİ TEMEKTİR

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Şu yakışıklı kardeşimizin hakkına girdiniz

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme35
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