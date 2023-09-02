Van'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen ve Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere Cezalar Verildi

Van'da yapılan trafik denetimlerinde, yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 82 araç trafikten menedildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 82 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 1-31 Ağustos'ta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 26 bin 835 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, araç ve sürücülere yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 82 araç trafikten menedildi.