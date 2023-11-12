Van'da Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Van'da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da hazır bulundu.

Van'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aktaş'ı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı karşıladı.

Valilik Şeref defterini imzalayan Aktaş, Balcı ile bir süre görüştü.

Daha sonra Aktaş'ın başkanlığında Ali Paşa Toplantı Salonu'nda "Narkotik Vaka Analiz Sistemi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.