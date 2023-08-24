Van'da İl Jandarma Komutanı ve 5 ilçenin kaymakamı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, Van İl Jandarma Komutanı, 5 ilçe kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle, Van İl Jandarma Komutanı, 5 ilçe kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin görev yerleri değişti.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre İl Jandarma Komutanı, 5 ilçe kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin görev yerleri değişiklik yapıldı.

Bu çerçevede; Van'da görevli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Teftiş Kurulu Başkanlığına, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın Yozgat Sorgun Kaymakamlığına, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığına, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı Samsun Alaçam Kaymakamlığına, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, Saray Kaymakamı Yunus Ataman Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamlığına ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Van'a atananlar

Diğer taraftan Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen Van İl Jandarma Komutanlığına, Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman İpekyolu Kaymakamlığına, Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu Erciş Kaymakamlığına, Erzurum Köprüköy Kaymakamı Yasin Erdem Gürpınar Kaymakamlığına, Elazığ Maden Kaymakamı Rahmi Bulut Özalp Kaymakamlığına ve Rize Fındıklı Kaymakamı Eyup Gürdal ise Saray Kaymakamlığına atandı. - VAN