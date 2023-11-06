Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında sigara, cep telefonu, akaryakıt, etil alkol ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 960 paket sigara, 240 adet cep telefonu, 828 litre akaryakıt, 145 litre etil alkol, 2 şişe alkol, 288 adet cinsel içerikli malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN