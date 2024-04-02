Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki

DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. Büyük yankı uyandıran bu karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert bir tepki geldi.

"SÖYLEDİĞİ BÜTÜN SÖZLER HÜKÜMSÜZ HALE GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Özel, "Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur" dedi.

"CUMA AKŞAMI BUNU İPTAL ETTİRMEK..."

Açıklamasının devamında DEM Parti adayının zamanında başvurduğunu ifade eden Özel, "Temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55'te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır" şeklinde konuştu.