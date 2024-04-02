YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. Büyük yankı uyandıran bu karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert bir tepki geldi.

"SÖYLEDİĞİ BÜTÜN SÖZLER HÜKÜMSÜZ HALE GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Özel, "Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur" dedi.

"CUMA AKŞAMI BUNU İPTAL ETTİRMEK..."

Açıklamasının devamında DEM Parti adayının zamanında başvurduğunu ifade eden Özel, "Temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55'te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Politika

Özgür Özel Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (8)

s asriyent:

Zannetki millet sana ve partine oy verdi. Milletin önünde iki tercih vardı. İktidarı cezalandırmak için en yakın takipçisine oy atarak tepkisini gösterdi.

83
84
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

boş yapma

yanıt28
yanıt33
mstfa Uygr:

Tüm chpliler Van'a gidip DEM belediyesini geri almalı.

24
42
yanıtYanıtla
Cahit Kavak:

ancak başını alir

yanıt40
yanıt13
Kerem Boaç:

Abdullah zeydanin yaptigi konusmalari hatirlayim cok isabetli bir karar bravo

45
18
yanıtYanıtla
Muhammet Gul:

PKK sizi tükürüğü ile boğar bu zat değil miydi Ne çabuk unuttuk yerinde ve doğru bir karar olmuş

42
9
yanıtYanıtla
Yılmaz Yıldız:

Zorbalık ta on numara devamı gelecek

14
28
yanıtYanıtla
golebicemarti golebicemarti:

Kayyum atamaları mahkeme kararıyla olsa daha iyi olmaz mı? Saygılarımla.

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title