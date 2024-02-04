Üye Girişi
Haberler

Van'da AK Parti Siyaset Akademisi Programı Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Van'da düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programını tamamlayan 478 kadına sertifikaları takdim edildi. Programda konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hava Duran, kadınların siyasete katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Programı düzenleyen Genel Merkez Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir ise 30 büyükşehirde gerçekleştirdikleri programın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Van'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi" programını tamamlayan 478 kadına sertifikaları takdim edildi.

İl Başkanlığı binasındaki programda konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hava Duran, kadınlara yönelik 3 haftalık "AK Parti Siyaset Akademisi" eğitimini tamamladıklarını söyledi.

Eğitimlere kadınların ilgi gösterdiğini belirten Duran, "Siyaset Akademisi'nin amacı, siyasal okur yazarlığı ve kadınların siyasete katılımını artırmak. Bu programda emeği olan, yol gösteren Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir'e ve destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Genel Merkez Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir ise kadınlara yönelik Siyaset Akademisi programını ilk kez yaptıklarını anımsattı.

Bu programı 30 büyükşehirde planladıklarını aktaran Karademir, "6 bin 700 katılımcımız oldu. Eğitimlerimiz 3 hafta sürdü. 8 ders başlığında yaptık. Bunlar kadınların iletişim becerilerini artırabilecek dersler ya da dış politika, yakın siyasi tarihimiz, kadın politikalarını, kadın girişimciliğine yönelik faaliyetleri anlattığımız derslerimiz. Kursu başarıyla tamamlayan kadınları kutluyorum." dedi.

AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Dora Kübra Yıldız da "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman kadınlara değer veriyor. Çünkü kadın kapı kapı dolaşıyor. O yüzden sizler o kadar dirayetli, o kadar güçlü, o kadar kendinizden emin olmuşsunuz ki burada terörü de bitirdiniz. Sizlere helal olsun. Sizlerin olduğu yerde bizler daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, önemli bir davanın neferleri olduklarını vurguladı.

Özellikle Doğu'da emek veren kadınların çok zor şartlarda görev yaptığını belirten Orhan, tüm kadınları emeklerinden dolayı kutladı, başarı diledi.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı olarak bu kutlu davada yol alıyoruz. Yerel seçimlere yaklaştığımız bugünlerde gece gündüz demeden çalışıyoruz ve sahada halkımızla bir araya gelerek onların dertlerini sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Siz AK kadınların yaptığı çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Sizlerin çalışmaları bize güç vermektedir. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas da adaylık görevinin kendilerine tevdi edildiği ilk günden bu yana sahada çalıştıklarını, tüm belediyeleri kazanmak için çaba gösterdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalarının verildiği programa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

AK Parti Siyaset Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title