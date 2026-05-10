Vali Yılmaz, 10'ncusu düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sazova Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, 10 yıldır geleneksel olarak tüm ebediyete irtihal eden büyükler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Yılmaz, birlik, beraberlik ve manevi değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yılmaz, yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı