Vali Yardımcısı Uzan'dan Kızılay Bartın Şube Başkanı Yalçın'a Ziyaret

Vali Yardımcısı Uzan'dan Kızılay Bartın Şube Başkanı Yalçın'a Ziyaret
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Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, 3 ay önce Kızılay Bartın Şube Başkanlığı görevine başlayan Nihat Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22 Mart 2025 tarihinde Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanlığı'na seçilen Nihat Yalçın, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Türk Kızılayı Bartın Şubesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bildi aldı. Uzan, Şube Başkanı Başkan Nihat Yalçın'a yeni görevinde başarılar dileyerek, kendisiyle ilde yapılan çalışmalar ve verilebilecek destekler hakkında görüştü. Ziyaret nedeniyle Uzan'a teşekkür eden Yalçın ise, Kızılay'ın Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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