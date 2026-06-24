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Söke'de KYK Erkek Öğrenci Yurdunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Söke'de KYK Erkek Öğrenci Yurdunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke'de yapımı devam eden 522 kapasiteli KYK erkek öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Yurt, önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilecek.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke'de gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında yapımı devam eden Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Vali Varol, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İnşaatı devam eden yurt tamamlandığında, 14'ü engelli öğrenciler için ayrılmış olmak üzere toplam 522 öğrenci kapasiteli modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Gençlerin güvenli ve konforlu şartlarda barınmasına katkı sağlayacak yatırımın, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, Söke'nin yükseköğrenim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söke'de 168 odalı ve bin öğrenci kapasiteli Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bunun yanında KYK Erkek Öğrenci Yurdu inşaatı da hızla ilerliyor. Yüklenici firma ve bizlerin en büyük hedefi bu inşaatı tamamlayarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirmek. Tamamlandığında öğrencilerimize modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak olan bu önemli yatırımın Söke'mize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Vali Varol, gençlerin eğitim hayatını daha sağlıklı ve güvenli şartlarda sürdürebilmeleri için devletin yurt yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, Söke'nin gelişen eğitim altyapısına katkı sağlayacak projelerin yakından takip edildiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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