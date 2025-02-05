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Vali Önder Bakan: "Milletimiz asrın felaketini karşı asrın birlikteliğini sergiledi"

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Amasya Valisi Önder Bakan, üstünden 2 yıl geçen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk milletinin köklü medeniyetinden aldığı ilham ve ferasetli duruşuyla asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürerek insanlığa örnek olacak asil bir duruş sergilediğini belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, üstünden 2 yıl geçen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türk milletinin köklü medeniyetinden aldığı ilham ve ferasetli duruşuyla asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürerek insanlığa örnek olacak asil bir duruş sergilediğini belirtti.

11 ili etkileyen 2 büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Bakan, "Bu felaketten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetindeki devletimiz aziz milletimizle el ele, gönül gönüle vererek afet bölgesine yardım etmek için seferber olmuştur. Milletimiz bu zor zamanlarda köklü medeniyetimizden aldığı ilham ve ferasetli duruşuyla asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürerek, tüm insanlığa örnek olacak asil bir duruş sergilemiştir" diye konuştu.

Depremin ardından geçen sürede bölgenin yeniden imar, ihya ve inşası için çalışmaların özveriyle devam ettiğinin altını çizen Bakan, "En önemlisi de vatandaşlarımızın eski güzel günlerine ve sosyal yaşantılarına tekrar dönebilmesi noktasında gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. Bu düşüncelerle, afetlere karşı risk değerlendirmeleri ile afet öncesi alınacak tedbirler konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Teib yalaması yalancı kefere.

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