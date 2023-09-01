Vali Hulusi Şahin Korkuteli'ni Ziyaret Etti

Tarım ve turizmin önemli merkezi Antalya'nın ilçelerini tanımak adına çalışmalarına ve ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam eden Vali Hulusi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti. İlçe protokolünden ilçe hakkında bilgi aldı ve çeşitli alanlarda incelemelerde bulundu.

Korkuteli'yi ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, ilçe protokolünden ilçe hakkında bilgi aldı.

Tarım ve turizmin önemli merkezi Antalya'nın ilçelerini tanımak adına çalışmalarına ve ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam eden Vali Hulusi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti. Temaslarına ilk olarak Korkuteli Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Şahin, Kaymakam Sezgin Üçüncü ve ilçe protokol üyelerinden ilçenin tarımı, hayvancılığı, eğitim alt yapısı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi aldı.

Korkuteli'nin üretime katkı sağladığını ve bu noktada faydalı işler çıkardığını söyleyen Vali Şahin şunları kaydetti: "Buradaki toplum üretiyor ve üreterek katkı sağlıyor. Hem kendisine hem de çevresindeki bölgelere katkı sağlıyor. "

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Arasta Projesi hakkında Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'den bilgi alan Vali Şahin daha sonra Çaybaşı Hamamı, Sultan Alaaddin Camisi ve Emir Sinaneddin Medresesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - ANTALYA