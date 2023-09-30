Vali Doruk: Fren İzi Yok

VALİ DORUK: FREN İZİ YOK

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Vali Doruk, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu sabah maalesef acı bir olay yaşadık, hepimize çok geçmiş olsun. Vefatlarımız ve yaralılarımız var. İzmir'den gelip Tokat Erbaa'ya giden otobüsümüz Merzifon ilçemize 5 kilometre kala yoldan çıkma suretiyle bir kaza yaptı. 5'i olay yerinde olmak üzere, 1 de hastanede vefat eden vatandaşımızı kaybettik. 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi. Durumları iyi ama 33 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor. Bunlar arasında tabii durumu ağır olanlar ve ameliyata alınanlar var, nispeten daha iyi olanlar var. Umut ediyoruz ki yeni 1 vatandaşımızın kaybı yaşanmadan, hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar. Hepimize geçmiş olsun. Trafik kazasının oluşu şekliyle, sebebiyle alakalı hususlar tabii detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacak. Olay yerine baktığınızda herhangi bir fren benzeri bir izi yok. 100-150 metre kadar yoldan çıkmış, yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz. Onun dışında ihmal olayları, yapılacak soruşturmalar sonrası ortaya çıkacak."