Vali Bilmez'den MHP'ye veda ziyareti - Haberler

VAN (İHA) - Valiler Kararnamesi ile tayini çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp ve yönetimine veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile tayini çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretleri çerçevesinde MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaretinde partililerle sohbet eden Vali Bilmez, Güngöralp'a başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, görev yaptığı dört yıl boyunca Van'a önemli katkılarda bulunduğu için Vali Bilmez'e teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika