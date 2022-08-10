Vali Bilgin, başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında, il genelinde yapılan programlar ve sorunların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında, il genelinde yapılan programlar ve sorunların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda yapılan değerlendirmeye, Vali Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. Vali Bilgin başkanlığında yapılan toplantıda, Cudi Festivali, Laleş Festivali ve Cudi Cup tenis turnuvaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Daha sonra il genelinde bulunan metruk binalar, ana arter yollar, belde ve köy yolları, çevre kirliliği ve tabelalar konularında değerlendirme toplantısı yapılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl genelindeki Yükseköğrenim Öğrenci Yurtların durumları ve öğrencilerin barınma sorunları da görüşüldü. - ŞIRNAK