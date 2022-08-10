Haber : Vali Bilgin, başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Bilgin, başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

 - Güncelleme:
Vali Bilgin, başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında, il genelinde yapılan programlar ve sorunların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında, il genelinde yapılan programlar ve sorunların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda yapılan değerlendirmeye, Vali Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. Vali Bilgin başkanlığında yapılan toplantıda, Cudi Festivali, Laleş Festivali ve Cudi Cup tenis turnuvaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Daha sonra il genelinde bulunan metruk binalar, ana arter yollar, belde ve köy yolları, çevre kirliliği ve tabelalar konularında değerlendirme toplantısı yapılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl genelindeki Yükseköğrenim Öğrenci Yurtların durumları ve öğrencilerin barınma sorunları da görüşüldü. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Şırnak Valiliği Mehmet Yarka Osman Bilgin Şırnak Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title