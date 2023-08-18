Vakıflar Genel Müdürü, Süryani Vakıfları Temsilcileriyle Görüştü

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı ile Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede, vakıfların gündemlerindeki konular ve seçim süreçleri değerlendirildi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı ile Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı temsilcileri ile bir araya geldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıf temsilcilerinin ziyaretinde her iki vakfın gündemlerindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Haziran 2022'de çıkan "Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği" ve iki vakfın seçim süreçleri değerlendirilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde yol haritaları belirlendi.