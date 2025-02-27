Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısını canlı aktarıyoruz

İmralı heyeti Öcalan'ın tarihi çağrısını okuyor
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'ni Ziyaret Etti

Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'ni ziyaret ederek veteriner hekimlerin sorunları ve tarım alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'ni (TVHB) ziyaret etti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, TVHB'yi ziyaret etti. TVHB Merkez Konseyi üyeleri, Kirişci'ye veteriner hekimlerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerilerini sundu. Kirişci, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ni yerinde ziyaret ettik. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanımız başta olmak üzere, son genel kurulda görev üstlenen tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte olduk. Hem veteriner hekimliğin hem de genel olarak tarımın genel meseleleriyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Veteriner hekimlik herhangi bir meslek değil. Tarımın kendisi ne kadar stratejikse, tarımsal üretim içerisinde de veteriner hekimlerimizin çok önemli, çok ağırlıklı bir yeri var. Bizim nitelikli üretim adına ve bunun da gıdaya dönüşmesi esnasında önem arz eden işlere veteriner hekimlerimiz sürekli müdahil oluyorlar. Gerek Bakanlığımızda gerekse serbest çalışan veteriner hekimlerimiz, dün olduğu gibi bugün de görevlerini en güzel şekilde yürütüyorlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliğimizin önümüzdeki döneme dair Bakanlığımızın ve de biz şu anda yasama tarafındayız, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yürütülecek çalışmalara ve yasama faaliyetlerine de katkılarını bekliyoruz. Çünkü böylesine köklü bir kurumun sağlayacağı çok şey var. Yönetişim anlayışı içerisinde inşallah bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Ben özellikle Ali başkanımıza ve ekibine bugünkü ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel ve faydalı bir ziyaret olmuş oldu" dedi.

TVHB Merkez Konseyi üyeleri, Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye ziyareti ve veteriner hekimlik mesleğine gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
img

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
img

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti
Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.