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Uzunköprü'de oylar sandıkla buluşmaya başladı

Politika Haberleri

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oy verme işlemi başladı. Seçmenler cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için 2 tur oylarını sandığa atmaya başladı.

Uzunköprü'de oylar sandıkla buluşmaya başladı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oy verme işlemi başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek 5 yıl boyunca görev yapacak. Cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için 2 tur oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Politika

Uzunköprü Edirne Politika Haberler

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